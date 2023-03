Lunezia soppresso, la rabbia "Un concerto di gran lustro Riportiamolo sul litorale"

"Premio Lunezia prima promesso e poi cancellato dalla sindaca Arrighi". Nonci sta Italia viva alla doccia fredda del premio Lunezia, tanto atteso sai marinelli. Inun intervento, il coordinatore Leonardo Buselli attaccala giunta per aver cancellato un evebnto di punta e di grande richiamo.

"In molti abbiamo sperato in un ritorno del Premio Lunezia in Piazza Menconi a Marina. Il premio, prima di essere stato soppresso dalla giunta 5 Stelle, per dieci anni era stato l’evento di punta e di maggior richiamo dell’estate cittadina. Le vacanze di Pasqua sono vicine ma , tra le macerie della Scuola Giromini, la desolazione del cantiere aperto dell’ex Mediterraneo, la situazione di pericolosità e degrado dell’ex area giochi della Caravella e il cantiere del water front, la stagione estiva parte malissimo. La sindaca – scrive Buselli – che ha dimostrato ancora una volta di non avere alcuna visione sul turismo e sul rilancio del territorio, ha pensato bene di abolire le serate del Premio Lunezia che avevano portato a Marina tutti i più grandi interpreti delle musica italiana".

"La sindaca, che aveva detto che con la cultura si mangia , non ha ritenuto interessante la prosecuzione di una tradizione molto attesa e apprezzata da tutti anche dai turisti, per cui siamo ansiosi di conoscere la locandina dei programmi estivi . É un vero peccato, perché si tratterebbe di un investimento molto redditizio in quanto c’è poca concorrenza sul territorio e il ritorno di immagine è molto alto, così come quello in termini di svago e di presenze di turisti. Pertanto rimane la speranza che la nuova amministrazione riporti il Premio Lunezia nella sua sede di maggior impatto. Ricordiamo peraltro che per dieci anni la manifestazione ha avuto una notevole visibilità anche sui media e sulle reti Rai Cultura, Rai News e Rai 5. Amara la delusione anche per i commercianti della zona, che hanno vissuto conclude il coordinatore dei renziani – sulla loro pelle le conseguenze di eventi che non portano benefici sul litorale e che attendono ancora con fiducia in un ripensamento della Arrighi".

L’intervento di Leonardo Buselli segue a ruota la protesta dei commercianti di Marina che avevano lamentato la mancanza di interventi di richiamo da qualche anno a questa parte nonché il degrado che ha invaso la principale piazza del litorale