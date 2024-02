’Lunezia’ per Sanremo. Il premio ai Negramaro con ’Ricominciamo tutto’

La canzone dei Negramaro ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo. Stasera comincerà l’attesissima rassegna canora e il gruppo salentino ha già ottenuto un ambito riconoscimento, assegnato da una giuria di addetti ai lavori che ha avuto il compito di esprimersi sulla qualità dei testi delle canzoni in gara. L’arrangiamento musicale senza un testo di qualità può colpire il pubblico sul momento, ma poi rischia di non rimanere scolpito nella memoria. Ecco su cosa si basa il premio Lunezia, nato ad Aulla e battezzato nella sua prima edizione da Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè, che è stato appena assegnato, dopo un’attenta verifica da parte della giuria, presieduta dal patron del premio, Stefano De Martino e composta da Beppe Stanco, Loredana D’Anghera, Selene Pascasi, Dario Salvatori, Marina Pratici, Giuseppe Anastasi, Roberto Benvenuto, Mariella Nava, Riccardo Benini, Stefano Ferro, Lorenzo Varese, Fabio Gallo.

A vincere il Premio Lunezia per il Festival di Sanremo 2024 sono stati quindi i Negramaro, il cui brano ‘Ricominciamo tutto’ ha già riscosso un notevole successo. "Una scelta dibattuta su di una rosa di candidati più nutrita del solito - ha detto De Martino - tra cui Fiorella Mannoia, Negramaro, Angelina Mango, Mr. Rain, BigMama, Loredana Bertè, Dargen D’Amico e i Santi Francesi. Non manca la qualità dei testi a Sanremo ed è così da diversi anni. Nell’impegno di una sola scelta abbiamo indicato l’opera dei Negramaro. Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso, per chiedere di ricominciare, un dilemma nel quale tutti dovremmo ritrovare fede. Un testo dalla perfetta resa formale che troverà sicura alchimia con la musica e la voce del leader del gruppo. Quindi una canzone di ottima qualità musical-letteraria". "Il vero senso di una fine. La misura della perdita non si può colmare e le esperienze future non saranno mai nuove davvero. In fondo questo testo può essere utilizzato come amuleto, gravido dei migliori auspici e carico di notti insonni. Impara l’arte e poi indaga" ha spiegato il critico musicale Dario Salvatori spiegando la motivazione dell’assegnazione del riconoscimento ai Negramaro, che tra l’altro sono stati per quattro volte vincitori del Premio Lunezia. La nostra provincia, a Sanremo, sarà ben rappresentata: Irama sarà in gara con ‘Tu no’, mentre Francesco Gabbani canterà in duetto con Fiorella Mannoia, durante la serata delle cover.

Monica Leoncini