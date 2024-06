’Lunezia’ a Irene Grandi e alla band Evanescence

Premio Lunezia: ancora pochi giorni per iscriversi alla sezione Nuove proposte. Nel suggestivo scenario del Colosseo si svolgeranno le semifinali 2024. La sfida, con band e cantautori da tutta Italia, si giocherà sul terreno di opere inedite di diversi generi. La location è l’ormai noto ‘Jazz & Image’, nel comitato d’ascolto ci saranno produttori, major, critici musicali, referenti di radio nazionali e titolari di etichette discografiche referenziate. La manifestazione, ideata da Stefano De Martino, nacque ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big amati dall’intero pubblico, come Ligabue, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Negramaro. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione degli aullesi. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove proposte, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in lingua italiana. Per i giovani un’occasione da non perdere per entrare nel mondo della musica. Dal 2012 i finalisti della sezione nuove proposte sono promossi da Radio Rai, nelle varie edizioni si sono alternate Rai Radio Uno, Rai IsoRadio e Rai Radio Live. Dal 2023 il vincitore della sezione nuove proposte avrà un contratto editoriale con Sony Music Publishing. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno, con semifinale a Roma la sera del 14 luglio. Intanto, il gruppo statunitense degli Evanescence, in occasione dell’unica data italiana al Fiera Milano Live, ha ricevuto il Premio Lunezia International. E poi Irene Grandi sarà premiata con il Premio Lunezia 2024 Menzione Speciale per il brano “Fiera di me“ il 22 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Senza dimenticare l’appuntamento di Aulla, ad agosto, per cui non sono ancora stati svelati gli ospiti.