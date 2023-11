Luminarie, un unico progetto . Comune e commercianti insieme per decorare vetrine e strade

I commercianti in campo per addobbare la città per Natale. Dopo che il Comune ha deciso che quest’anno illuminerà la città a sue spese, dai monti al mare, i commercianti, sulla scia di quello spirito di collaborazione nato nei mesi scorsi, hanno deciso di unirsi. del Natale. L’idea è quella di esporre fuori dai loro negozi il solito addobbo: 150 grandi fiocchi rossi e altrettanto verde natalizio. Addobbi che sono stati rigorosamente acquistati negli esercizi commerciali della città in modo da far girare l’economia locale, senza ricorrere agli store online. Ma non è tutto. Oltre ad esporre le medesime decorazioni natalizie, dando un senso di omogeneità alla città, i commercianti hanno ordinato numerosi alberi di Natale che saranno posti nelle varie strade e piazze. E per chi non potesse o non sapesse come installare gli addobbi nelle vetrine della propria attività, la Pro loco Carrara ha messo a disposizione dei commercianti due volontari che li aiuteranno nell’allestimento. "Dopo che l’amministrazione ha deciso di farsi carico delle spese delle luminarie anche noi commercianti abbiamo deciso di fare qualcosa – dice Cristina Bencivinni responsabile commercio di Cna e titolare del bar Crema di via Roma –. C’è stata una mobilitazione generale e abbiamo fatto gruppo. Ognuno di noi ha avvisato il vicino così da raggiungere anche chi non usa i social e non è nella chat del commercio. Abbiamo comprato tutto in città così da coinvolgere tutti". "Dopo che l’amministrazione ha deciso di accollarsi i costi delle luminarie – aggiunge l’assessore al commercio Lara Benfatto –, i commercianti di Carrara hanno risposto in maniera corale e hanno voluto contribuire a decorare la città nell’ottica di un rapporto virtuoso".

A.P.