Luciano Luciani Carrara celebra il centenario

A cento anni dalla nascita il Comune di Carrara dedica una iniziativa a Luciano Luciani, Sabato alle 16 a Palazzo Binelli l’evento organizzato dal Comune di Carrara, in collaborazione con l’Accademia Aruntica, per celebrare il glottologo che ha nobilitato il dialetto carrarese. Dopo i saluti della sindaca Serena Arrighi e dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi, Michele Armanini dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri parlerà del dialetto carrarese nell’ambito di dialetti liguri-apuani, quindi Gualtiero Magnani dell’Aruntica traccerà il profilo biografico e culturale del glottologo. Sarà poi la volta di Franco Fanciullo, professore ordinario di Glottologia e Dialettologia dell’Università degli Studi di Pisa, il quale interverrà sul vocabolario del dialetto carrarese. Lo storico Daniele Canali parlerà del suo rapporto con il professor Luciani in occasione della prima edizione del volume “Il dialetto carrarese” nel 1993 e, infine, la poetessa e scrittrice Alma Vittoria Cordiviola interverrà sull’utilizzo del dialetto e sul suo lascito culturale. L’incontro sarà moderato dalla presidente dell’Aruntica Cristina Andrei. Nell’occasione saranno disponibili la seconda edizione del volume ’Il dialetto carrarese. Suoni, forme, costrutti, parole’", ristampato di recente con la collaborazione del Comune di Carrara, e il ’Vocabolario del dialetto carrarese’, le due opere più note di Luciani.

"Ho un ricordo personale molto bello del professor Luciani: lo ricordo, oltre che per la ricerca preziosissima sul nostro dialetto carrarese, come grande studioso, appassionato di cultura classica" commenta l’assessore Gea Dazzi.

Luciano Luciani, nato a Carrara, professore di lettere latine e greche al Liceo classico “Repetti” di Carrara e al Liceo classico “Parentucelli” di Sarzana, è stato Direttore dal 1953 al 1963 del “Comitato Apuano di Etnografia e Linguistica” (fondato e presieduto a Carrara da Gino Bottiglioni dell’Università di Bologna) e membro della “Società Italiana di Glottologia”. Fra le sue pubblicazioni, il completamento del Vocabolario della corretta pronuncia italiana del linguista Malagoli, la redazione del Vocabolario del dialetto carrarese pubblicato a puntate a partire dal 1974 nella rivista pisana “L’Italia Dialettale”, la collaborazione per la parte etimologica al volume di Romanelli ’Gli uccelli nelle parlate toscane’.

"Il dialetto carrarese – scriveva lom stesso Luciani – è un’operetta che vorrei considerare come un piccolo manuale di avviamento alla conoscenza del dialetto carrarese…. ho utilizzato liberamente i dati acquisiti nel corso di vari anni da me dedicati sia a un’indagine “sul campo” per la raccolta di informazioni dirette sul lessico (e sulla grammatica) del dialetto carrarese per la compilazione del Vocabolario del dialetto carrarese, sia allo studio dei dialetti a noi più vicini per un necessario e utile confronto. Il continuo incontrarmi con gli abitanti delle varie località non solo mi ha fornito materiale lessicale e più in generale linguistico, ma mi ha messo in contatto con un ricco patrimonio, fino ad allora, almeno da me, insospettato, di cultura, di tradizioni, di credenze".