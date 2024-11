Luca Ricci entra nel movimento Drin Drin

"Senza un’inversione a U la barca rischia di affondare". Così Luca Ricci (nella foto), giovane politico locale, spiega la sua entrata nel movimento Drin Drin fondato recentemente da Michele Boldrin e Alberto Forchielli. Decenni di spese clientelari, mancate riforme che guardassero al futuro e nuovo debito da destra a sinistra sulle spalle dei giovani iniziano a presentare il conto. Per questo motivo – scrive Luca Ricci – ho deciso di aderire al Movimento Drin Drin fondato dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli. In una situazione complicata come quella italiana Il Movimento Drin Drin rappresenta chi é stanco delle inefficienze del settore pubblico (dalla non adeguata formazione scolastica di intere generazioni al malfunzionamento delle forze di polizia che produce insicurezza), delle spesa clientelari pagate dai contribuenti, delle corporazioni che rifiutano la concorrenza, di chi evade sulle spalle di chi paga le tasse, della catastrofica fuga in massa dei giovani all’estero, della bassa produttività che produce bassi stipendi. Ad oggi il Movimento Drin Drin é un associazione che svolge il ruole di incubatore di tutte quelle energie e persone capaci, serie e, che pagano il malfunzionamento del sistema Italia con l’obiettivo da qui ai prossimi mesi di diventare partito passando da un congresso democratico".