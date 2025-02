Lotta alle truffe ai danni degli anziani

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, a cura della Comunità Pastorale Val Taverone in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri si sono tenuti degli incontri informativi per indicare, soprattutto alla popolazione anziana, come proteggere la propria casa, i dati e i propri risparmi personali dalle truffe e dai furti. Gli eventi hanno avuto luogo alle 17 nella sala parrocchiale di Comano e alle 18.30 nel Teatrino della Parrocchia di Monti.

Relatori dell’evento il maggiore Lorenzo Camici Bianconi, comandante la Compagnia carabinieri di Pontremoli, il maresciallo Mauro d’Alba comandante la Stazione dei carabinieri di Licciana, don Tommaso Forni parroco della Vallata. C’erano anche il sindaco di Comano Antonio Maffei e alcuni rappresentanti dell’Associazione carabinieri in congedo.

"Il Maggiore e il Maresciallo ci hanno fornito validi esempi e suggerimenti – riferisce un anziano partecipante all’incontro – su come riconoscere le truffe, le strategie per difendersi dai furti in casa e inoltre ci hanno dato consigli per la sicurezza digitale. Devo dire che con questa iniziativa ci hanno fatto scoprire delle realtà, fatte di frodi e marchingegni inventati da personaggi senza scrupoli, di cui nessuno neppure poteva immaginare. E’ stato importante e fondamentale parteciparvi e anche il parroco, don Tommaso, è stato bravo nel coinvolgerci nel dibattito che ne è seguito".

Roberto Oligeri