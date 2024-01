L’orrore spiegato ai bambini. Il tour della favola di ’Bessy’ ispirata alla vita di Liliana Segre

"Formichina Bessy? Presente! Da domani non puoi più venire a scuola!" E’ iniziato ad Aulla, città che ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, il tour della formichina protagonista della favola ’Ciao, mi chiamo Bessy’, ispirata alla vita della Segre. Oltre 300 bambini delle scuole primarie di Aulla, Serricciolo, Ragnaia, Podenzana, Albiano (comprensivo dei plessi vicini) e del plesso Bondano di Marina di Massa hanno ascoltato, con religiosità, la favola scritta dalla nostra collega Angela Maria Fruzzetti in occasione della Giornata internazionale della memoria. Nella sala del consiglio comunale di Aulla, ha fatto gli onori la delegata alla memoria, Marina Pratici, che ha organizzato la giornata con Silvia Amorfini, consigliera con delega alla Pubblica istruzione, sostenute dal personale dell’ente. "Siete qui a ricordare quello che successe tanti anni fa – ha detto il sindaco Roberto Valettini rivolto agli alunni e alle alunne – e farlo con questa favola è veramente importante. Alla vostra età le cose non si dimenticano più perchè prendono il cuore come questa favola,una tecnica narrativa educativa efficace". Ha preso poi la parola anche Daniele Tarantino, consigliere comunale a Massa, in veste di fondatore della casa editrice Tara. Dopo Aulla, la scrittrice, la delegata Pratici e il sindaco Valettini hanno raggiunto la scuola primaria di Albiano Magra, accolti da alunni preparati e dai docenti. Altro incontro si è ripetuto alla scuola primaria di Bondano dove era presente, con la scrittrice, l’ex insegnante Nedda Mariotti Giromella.

Presente in tutti gli incontri la ’Coperta della Pace’ "perché la pace va tessuta ogni giorno, costruita attraverso gesti di solidarietà e di rispetto. Non è semplice spiegare ai bambini la Shoah per quello che è in realtà – afferma Fruzzetti – ma è possibile trovare modalità , appunto una favola, per avvicinarli al tema che poi affronteranno negli anni per essere approfondito e analizzato nei vari aspetti. I bambini sono stati molto partecipi e i messaggi sono arrivati. Con ’Bessy’ hanno ripercorso i fatti tragici che hanno sconvolto l’Europa nel secolo scorso, dall’ingiustizia delle leggi razziali alla tragedia dei campi di sterminio, in una modalità adatta a loro, senza traumi".

Il tour di ’Bessy’ prosegue. Stamani, alle 10.30, sarà al Teatrino dei Fratelli Cristiani a Massa per incontrare gli alunni della scuola San Filippo Neri alla presenza dell’autrice, del consigliere regionale Giacomo Bugliani, della presidente dell’Anpi Elena Cordoni e del consigliere comunale Daniele Tarantino. Il tour proseguirà domenica, alle 16.30, con l’incontro al circolo Leonardo di Borgo del Ponte con Barbara Molinari e la presenza della docente della scuola di Bedizzano, Maura Fescina. Sono stati proprio gli alunni della scuola Mazzini a realizzare le illustrazioni del libro.