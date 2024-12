Lorenzo Musetti chiude la stagione a Hong Kong

Inizia da Hong Kong la nuova stagione di Lorenzo Musetti (nella foto), il giovane tennista carrarese che riparte dalla 17esima posizione del ranking (2600 punti) con l’obiettivo di entrare nella top ten. Musetti parte dall’estremo oriente, ma lo sguardo è già oltre, verso Melbourne, dove il 12 gennaio iniziano gli Open di Australia, il primo dei quattro tornei del Grande slam. A Hong Kong Lorenzo si presenta come testa di serie numero due (il numero uno è il russo Rublev, ottavo del ranking) e scenderà in campo il giorno di Capodanno, partendo dal secondo turno (ottavi di finale) dopo avere ripreso confidenza con i match nel doppio giocato in coppia con Sonego contro Gonzales-Miedler. Nel 2024 Musetti si era congedato dal circuito dei tornei con la poco felice partecipazione al Masters di Parigi dove è uscito al primo turno, nei 32esimi, ma nel complesso è stato un anno positivo: con la posizione numero 16 del ranking ha sfiorato il best del 2023 (15esimo posto), ha conquistato una medaglia di bronzo alle olimpiadi di Parigi, è arrivato in semifinale a Wimbledon, ha fatto parte della squadra nazione che ha vinto la coppa Davis (anche se il suo contributo in campo non è stato determinante). Gli è però mancata quella continuità per la quale ha lavorato in queste ultime settimane con il suo inseparabile allenatore Simone Tartarini.

ma.mu.