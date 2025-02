Operaio travolto da un’elica di yacht mentre lavora, l’ultimo saluto a Lorenzo Bertanelli

Massa, 11 febbraio 2025 – È ancora straziante il dolore per i familiari di Lorenzo Bertanelli, il dipendente della Mecline di Carrara, morto dopo esser stato travolto da un’elica di uno yacht mentre stava lavorando ai Bacini 2 nel porto di Genova. Il giovane di 36 anni è stato colpito al corpo e alla testa. Disperati i tentativi di salvarlo da parte dei suoi colleghi, ma non c’è stato nulla da fare. Un ultimo saluto ci sarà domani pomeriggio alla chiesa di San Domenichino, alle 14,45.

La salma è attualmente all’obitorio di Massa, è arrivata nel pomeriggio di ieri, così che i tanti amici di Lorenzo possano portare un ricordo al loro ’Lorè’. Un affetto che è già stato dimostrato nel corso di questi giorni sulla sua pagina Facebook: sono stati in centinaia, tra amici e colleghi a voler lasciare un messaggio di cordoglio. C’era chi ha ricordato momenti passati con lui al lavoro, chi ha sottolineato le sue passioni, come il suo cane Aron o il divertimento nel seguire i motori, altri lo hanno semplicemente ricordato come una persona solare, sempre pronta al dialogo.

Quello che resta ora è un gran dolore per la famiglia, la mamma e il fratello. Originiario di Sarzana, Bertanelli era ormai un massese d’adozione, con il suo passato scolastico all’Ipsia. Un lavoro, quello di manutentore di imbarcazioni, che lo avevano portato a lavorare a Genova: la sua azienda si stava occupando di un progetto in subappalto alla Amico & Co, che subito dopo la tragedia ha voluto esprimere profondo cordoglio alla famiglia del giovane.

Subito dopo il fatale incidente, avvenuto alle 11,40, i sindacati sono saltati sulle barricate, lamentando una mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un lungo corteo ha ’invaso’ Genova, con i colleghi di Bertanelli in sciopero. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, con la determinazione di andare in fondo al caso e capire con chiarezza la dinamica dell’incidente costato la vita dal 26enne massese.