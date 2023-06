L’orchestra della Giorgini in Francia Un doppio concerto di successo

La scuola in trasferta. Emozioni per gli alunni degli istituti Giorgini e Pea in Francia per unire con la musica. Dopo quella vissuta lo scorso luglio, le orchestre dell’istituto comprensivo G.B. Giorgini di Montignoso e la sezione fiati dell’istituto Pea di Seravezza hanno vissuto nuovamente una entusiasmante esperienza in Francia nel Pays de Sauxillanges, un’antica comunità di comuni francesi situata nel dipartimento del Puy-de-Dôme e nella regione Auvergne-Rhône-Alpes. Il primo concerto è stato eseguito a Lamontgie, nella chiesa abbaziale dedicata a San Rocco; il secondo a Notre-Dame de Mailhat, una splendida chiesa romanica, patrimonio Unesco, nella quale l’intero paese si è radunato per ascoltare i giovani musicisti.

L’orchestra, diretta dal maestro Gigi Pellegrini, ha eseguito i numerosi brani di repertorio tra cui un omaggio a Ennio Morricone, la ’Vie en rose’, che ha fatto cantare il pubblico intervenuto, ’I sogni son desideri’, dedicato agli intervenuti affinchè i loro sogni si possano realizzare. Nel finale, col pubblico in piedi, i ragazzi e le ragazze hanno omaggiato i cugini d’oltralpe con ’La Marsigliese’, il canto patriottico divenuto inno nazionale francese, in una interpretazione unica e travolgente.

Ma il viaggio non ha visto solo l’esecuzione dei due concerti: i ragazzi hanno visitato il parco di Lione e la città di Clermont-Ferrand, cogliendo la bellezza della sua "cattedrale nera", perchè costruita interamente in una pietra lavica oltre ad escursioni nel comprensorio del Puy-de-Dôme per vedere le formazioni geologiche della zona dell’Alvernia, chiamata "la Toscana di Francia" per via delle numerose attinenze del paesaggio alla nostra regione. Una sosta in Savoia, sul lago di Bourget ad Aix-les-Bains, ha concluso l’avventura all’estero. L’Istituto comprensivo di Montignoso e quello di Seravezza, diretti da Ines Mussi e Maurizio Tartarini, continueranno in queste importanti occasioni di scambio dove la musica e l’amicizia superano le barriere. Con la formazione montignosinoversilese era presente anche il professor Mirco Rabitti della scuola di musica Bartoletti di Sesto Fiorentino. Il Comune di Montignoso, a cui va il ringraziamento degli organizzatori e delle famiglie, ha contribuito concretamente per la buona realizzazione del viaggio. Il prossimo appuntamento per ascoltare l’orchestra sarà il 15 giugno, festa di San Vito, Santo patrono.

I giovani musicisti sono stati accompagnati dai docenti Ilaria Tedeschi, Corrado Giunti, Luca Bianchi e Marco De Novellis. Ecco i loro nomi: Alvarez Ruis Marcos, Ballarin Matteo, Berti Cristian, Bertoneri Thomas, Bottero Lucrezia, Cima Anna, Di Fresco Anna, Ciuffi Elena Viola, Dazzi Iacopo, Del Giudice Filippo, Di Fresco Anna, Frediani Martina, Guadagni Gabriele, Guidi Viola, Iannolino Matteo, Laudieri Riccardo, Lemou Nadine, Lucchesi Anna, Mantovani Aurora, Mariani Luna, Mariani Marco, Miccio Anna, Miccio Nina, Mosti Camilla, Ndoci Linda, Pelliccia Rosa, Pennoni Francesca, Podestà Diletta, Pucci Thomas, Reverberi Sally, Romani Maya, Rosi Valentino, Tassi Michele, Trombetta Gabriele, Vaira Ronchieri Nicola, Zoppi Alessia, Battelli Diego, Battistini Letizia, Consigli Margot, Corsi Samuel, De Novellis Giulia, Feliciani Anna, Pinarelli Lorenzo, Pulacci Maria, Rabitti Dario, Sermattei Aurora, Valenti Edoardo, Del Freo Federica, Di Palma Francesca, Guerra Silicani Leonardo, Massa Sara, Monaco Federico, Ndoci Laura, Traversari Elias.

Vittoria Bertelloni