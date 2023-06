L’opera torna nei luoghi del marmo Big in concerto alla Campolonghi

Riparte “Marmo all’opera!“: il melodramma nei luoghi del marmo questa volta avrà come cornice la Campolonghi di Montignoso domenica alle 21. Dopo la fortunata stagione in Accademia e il trionfo a Palazzo Ducale adesso un cast stellare sarà in una delle aziende più importanti del lapideo, fondata da Vando D’Angiolo, uno dei soci storici e amico straordinario del circolo a cui è intitolato il primo premio del concorso “Marmo all’opera!”. Una location prestigiosa per un cast internazionale con ben due premi Oscar e artisti che calcano i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Celso Abelo, erede del bel canto romantico, attualmente uno dei tenori più ricercati dai principali teatri del mondo e il primo tenore nella storia ad aver ricevuto il premio International Opera Award, il prestigioso Oscar della Lirica nel 2010 e 2012. Con lui il soprano Desirée Rancatore che, nel 2004, giovanissima, fu scelta dal Maestro Riccardo Muti per inaugurare la stagione della Scala per riapertura del teatro dopo il restauro. Chiara Amarù, nata a Palermo specialista del repertorio rossiniano, si avvale del prestigioso Oscar della Lirica. Accompagna al pianoforte Pietro Mariani, già protagonista di concerti di successo.