L’omaggio al partigiano Prospero Castelletto

Il Comune di Zeri è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare per il contributo fornito alla Guerra di Liberazione. Oltre a cippi, lapidi e monumenti sul territorio, sono state intitolate piazze e strade a protagonisti e avvenimenti legati alla Resistenza. Al Passo del Rastrello (1050m) c’è il Memoriale della Resistenza: un complesso monumentale inaugurato nel 1990 alla presenza dell’onorevole Nilde Iotti, allora Presidente della Camera. Questo monumento, eretto a memoria dei caduti di tutte le brigate partigiane, è stato voluto dal Coordinamento per la Resistenza delle Province di La Spezia, Parma e Massa Carrara. Per accedervi occorre percorrere una strada in salita, simbolo della durezza del cammino per la libertà. Sul pianoro tanti cippi bianchi ricordano i caduti sconosciuti. Si scende nell’anfiteatro, che rappresenta l’arengo politico e il confronto fra diverse idee. Infine si arriva a una torre, che ha il basamento in pietra e il resto in ferro: è volutamente incompiuta e raffigura la salda e nuova organizzazione politica che ha bisogno della partecipazione di tutti per essere completata. Ci aiuta a mantenere viva la memoria di quanto accaduto nelle valli Mauro Malachina, presidente dell’Anpi di Zeri, che ci ha guidato sui sentieri della Resistenza fino al campo di lancio del Picchiara. E’ impegnato a organizzare la cerimonia per intitolare una lapide al partigiano Prospero Castelletto ’Baciccia’, ucciso dai nazifascisti alla cascata della Colombara nella valle di Rossano.