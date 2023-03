‘L’oasi della felicità’ a Terrarossa Centro di aggregazione per tutti

Ginnastica dolce e laboratori teatrali, ma anche cultura, cucina e arti manuali nel centro di aggregazione culturale ‘L’oasi della felicità’ inaugurato ieri a Terrarossa. Un grande spazio sistemato grazie a un contributo del Gal e del Comune di Licciana, destinato agli anziani ma aperto a tutti, con particolare attenzione ai giovani, come ha sottolineto il sindaco Renzo Martelloni. E’ stato realizzato nel rispetto delle nuove normative per il energetico e ampiamente attrezzato. Lì saranno organizzati laboratori per attività manuali, fisiche e intellettuali mirati agli anziani, ma anche per tutta la cittadinanza attiva, comunicazione visiva e teatro. Nessuna barriera architettonica, all’esterno un giardino ampio e attrezzato. I lavori sono stati possibili grazie a un contributo di circa 90mila euro arrivato dal Gal a cui l’amministrazione ha aggiunto fondi propri. Tanti i cittadini arrivati per festeggiare e visitare gli spazi. Hanno portato un saluto anche il nuovo direttore della Società della salute Marco Formato, Diego Vitale, presidente Csi Massa Carrara e buona parte dell’amministrazione comunale di Licciana. La benedizione è stata affidata al parroco don Lucio Filippi.

Dopo il taglio del nastro, i ringraziamenti del primo cittadino. "L’inaugurazione – ha detto – è una nuova occasione per dimostrare quanto siamo attenti ai bisogni degli anziani e delle nuove generazioni. Sono contento di poter condividere coi cittadini questo momento. Ringrazio l’associazione Oasi della felicità, la sezione provinciale di Anteas, la cooperativa agricola Montagna verde, senza le quali questo sogno non si sarebbe potuto trasformare in realtà".

M.L.