Lo sport strumento di benessere. Attività per l’inclusione sociale

Quest’anno la nostra scuola ci ha dato la possibilità di sperimentare lo spirito di squadra grazie all’adesione al progetto Coni che ci ha messo a disposizione un esperto di attività motoria. Marco, il suo nome, ha circa 30 anni e, ogni volta che viene, ci permette di sperimentare diverse attività sportive, come la pallavolo e la pallacanestro.

Inizialmente non è stato semplice, non ci divertivamo, trascorrevamo la maggior parte dell’ora a decidere le squadre e a comporle in modo tale da riuscire a vincere, litigavamo continuamente a contenderci i/le partecipanti e non riuscivamo a raggiungere l’obiettivo prefigurato. Rientravamo in classe di malumore, imbronciati/e e arrabbiati/e.

Una mattina Marco ci ha fatto giocare in modo diverso: un/una partecipante avrebbe avuto gli occhi bendati e gli/le altri/e gli/le avrebbero passato la palla e l’avrebbero aiutato/a a tirarla nella giusta direzione cercando di fargli/le fare canestro. Da quel momento c’è stato un cambiamento in noi: improvvisamente eravamo attenti/e e impegnati/e verso un obiettivo diverso dal voler vincere a tutti i costi e abbiamo magicamente iniziato a collaborare insieme. Non ci interessava più battere l’avversario, ci premeva riuscire a trovare il modo più delicato, rispettoso e allo stesso tempo efficace per includere il/la partecipante bendato/a nel nostro gioco, proteggerlo/la e farlo/a sentire tranquillo/a. Non siamo riusciti/e a fargli/le fare canestro, poi abbiamo capito che era quasi impossibile ma, in quel momento, ci siamo divertiti/e come mai prima. Dopo, uno/a alla volta, abbiamo provato a partecipare da bendati/e e, in cerchio, ci siamo raccontati/e le sensazioni e le emozioni provate. Grazie a questa esperienza siamo riusciti/e a comprendere veramente cos’è il gioco di squadra e il significato dell’inclusione che proviamo ad esprimere in parole: "Divertirsi in una squadra significa passare la palla e contribuire a costruire uno straordinario insieme. Come nell’Universo, ogni corpo celeste, si trova nella sua collocazione e si esprime nella propria natura dando vita a un tutto; anche in una squadra ogni membro partecipa sinergicamente alla costruzione di uno straordinario insieme. Praticare uno sport significa crescere emotivamente e fisicamente per diventare persone pensanti che possono contribuire, esprimendosi, a costruire un mondo accogliente e solidale".