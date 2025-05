Lo ‘Skate park’ resta senza guida. Bando per trovare il nuovo gestore

L’associazione Massa Skate Club ha lasciato la gestione dello skate park del parco delle Villette e il Comune adesso è intenzionato ad aprire un bando per trovare qualcuno interessato a sostituirla. Come si legge nell’atto di giunta del 15 maggio, la lettera di rinuncia era in realtà partita già il 14 gennaio e da allora l’impianto di via Isola è rimasto senza guida. Da qui la recente delibera a voti unanimi favorevoli da parte dell’amministrazione di dare mandato per l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di soggetti idonei alla conduzione del parco, alla quale potranno partecipare associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche o professionistiche. Chi vincerà il bando, si prenderà anche carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma potrà apportare alcune modifiche all’impianto che si sviluppa su un’area complessiva di 2.500 metri quadri, 1.100 dei quali di skate park.

"Il suddetto parco – si legge infatti nell’atto di giunta –, per ubicazione e vocazione, riveste interesse di rilievo poiché i nuovi strumenti urbanistici consentono l’esecuzione di interventi disciplinati dall’art. 128 del Regolamento Urbanistico per incrementare e valorizzare le funzionalità dell’area medesima mediante la realizzazione di punti ristoro, chioschi, punti di consumo, porticati, servizi igienici e/o strutture per altre attività".

Nato da un progetto di riqualificazione urbana, lo Skate Park di Massa ha preso forma a partire dall’inizio dei lavori nel 2020, grazie a un investimento di circa 350.000 euro finanziato con il "Bando delle Periferie". Inaugurato nel febbraio 2022, ha trasformato una zona marginale in uno dei poli sportivi più vivi della città attirando numerosi giovanissimi appassionati di skateboard, rollerblade, BMX, pattini in linea o monopattini (tutti mezzi che possono sfrecciare e fare ‘trick’ nel tracciato) anche grazie a strutture all’avanguardia che nel tempo hanno permesso al sito di diventare tappa di importanti competizioni del settore. Come il Campionato Italiano Skateboard (Specialità Park) assoluto, ospitato dagli ormai ex gestori in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici, che nel luglio dello scorso anno aveva portato lungo il viale Roma i migliori skater nazionali.

Alessandro Salvetti