Lo scontro politico: "Degrado ovunque"

La sporcizia cittadina ormai ha preso la piega dello scontro politico. Stavolta a fare le sue rimostranze è il consigliere comunale Massimiliano Manuel di Fratelli d’Italia. "Le due prime task force annunciate dall’assessore Carlo Orlandi sono state un vero e proprio fallimento – scrive Manuel –, e ora che la giunta scricchiola Orlandi ritenta di farsi propaganda con la spazzatrice meccanica. Sulla pulizia e il decoro urbano sono necessari più fatti concreti e meno conferenze stampa. La spazzatrice meccanica da manuale non dovrebbe essere utilizzata nei centri storici, dove si dovrebbe invece privilegiare il lavoro manuale. Il servizio inoltre si dovrebbe completare anche con lo svuotamento dei cestini stradali se ci fossero, e magari, anche quelli che aveva promesso la Arrighi quando era in cerca di voti, per le deiezioni canine". "Sorprendono tra l’altro anche le esternazioni del presidente della multiservizi Antonio Valenti – prosegue Manuel –, che parla di un ulteriore passo in avanti nel decoro urbano. Nausicaa viene pagata profumatamente dal Comune per eseguire in maniera ordinaria azioni che invece secondo Orlandi sono considerate di alta straordinarietà. La pulizia annunciata sarà effettuata una volta al mese, un po’ poco rispetto ad un contesto territoriale deteriorato in ogni sua parte dai monti al mare. Non si tratta quindi di critiche di parte – conclude il consigliere comunale –, ma di osservazioni negative che arrivano dagli utenti e dagli addetti ai lavori, che puntano il dito su carenze strutturali di organico che non possono essere fronteggiate con l’introduzione di un mezzo meccanico, come stanno facendo Valenti e Orlandi. Manca una visione d’insieme".