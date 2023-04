Lo psicologo Fabio Celi alla primaria di S.Terenzo

La ‘giornata mondiale del libro’, che cade il 23 aprile giorno della sono scomparsa di grandi scrittori: Garcilaso della Vega, Cervantes e Shakespeare, porterà o oggi a Fivizzano il professor Fabio Celi per incontrare alunni e genitori della scuola primaria di Ceserano, alle 14 nella palestra dell’istituto. Celi, psicologo psicoterapeuta e docente di psicologia clinica all’Università di Pisaha scritto diversi libri ri per l’infanzia ,come ‘I Tre Elfi Dispettosi’, ‘Le Emozioni dei Nostri Figli’, ‘La Radura nel Bosco’.