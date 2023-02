Lo chef Antonio Morelli guida dei cuochi apuani

Chef Antonio Morelli resta alla guida dell’associazione cuochi di Massa Carrara. La riconferma del mandato dall’assemblea dopo le elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi. "Abbiamo davanti un quadriennio interessante – ha detto il presidente Antonio Morelli –. Il 2023 è già partito alla grande con la cena di allenamento della squadra regionale cuochi che gareggerà ai campionati italiani della cucina a Rimini, che abbiamo ospitato a gennaio. Abbiamo già in programma diverse iniziative e collaborazioni. Ogni socio è fondamentale e vorrei ringraziare tutti i membri del consiglio direttivo, del quale fanno parte figure di grande rilievo professionale e naturalmente il lavoro della segreteria condotta da Walter Vidovaldi".

L’assemblea elettiva si è svolta al bagno Doride a Marina di Carrara e oltre ad essere confermato un nuovo mandato ad Antonio Morelli, sono stati eletti anche gli altri organi provinciali. Matteo Castelliti è stato nominato vice presidente; Walter Vidovaldi confermato alla segreteria; Paolo Barbato come tesoriere e Ismenia Peralta è la nuova responsabile del gruppo delle lady chef. "La nostra associazione – ha sottolineato chef Morelli – ha bisogno di essere rilanciata, sicuramente la pandemia non ha aiutato in generale il mondo dell’associazionismo, ma è importante incrementare il numero degli associati, ma soprattutto la nostra presenza agli eventi e alle manifestazioni del territorio. Sarà tra le mie priorità rafforzare ulteriormente la collaborazione con le istituzioni, con le scuole e proporre nuovi corsi di cucina. Noi cuochi siamo ambasciatori del gusto e di identità e dobbiamo valorizzare i prodotti del territorio a partire dalle eccellenze, dalle Dop e dalle IGT".