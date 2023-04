Litorale in festa per i paralimpici ’Due Giorni del Mare’: 200 in gara Successo della corsa internazionale

Successo annunciato per la "Due Giorni del Mare 2023" che ha tenuto banco nel week end con i suoi oltre duecento atleti paralimpici che hanno popolato la nostra riviera. Tante le gare disputate sul lungomare dei Ronchi per tutta la giornata di sabato e la domenica mattina. La gara ciclistica internazionale allestita da Ciclo Abilia ha visto ai nastri di partenza un qualificato stuolo di ciclisti, molti dei quali parteciperanno a Magnano nel prossimo fine settimana alla Coppa del Mondo. Fra le presenze extra europee da citare la folta rappresentativa della Thailandia oltre a quelle di Venezuela e Brasile. Dal nostro continente sono arrivati atleti da Svizzera, Austria, Polonia, Slovacchia, Olanda e Russia. Erano presenti anche tutti i nazionali italiani. Al termine di ogni giornata si sono svolte le relative premiazioni al parco della Comasca grazie alla storica collaborazione con l’Afaph. La corsa è stata sostenuta da tanti sponsors tra cui L’Abbraccio e Fonteviva che hanno confermato in palio i rispettivi trofei. La new entry è stata quella dell’Hotel Excelsior.

Questi tutti i vincitori delle prove su strada di domenica si sono anche confermati nelle gara a cronometro della domenica. Doppi successi in particolare per Federico Andreoli (Restart Sport Academy) e Luca Chiesa (MG Kvis Dal Colle Reartu) nella categoria MB, Michele Pittacolo (Pittabike) nella MC4, Jacopo Guerrini (Rideforms) nella MC5, Chiara Colombo (Comolake Team) ed Elena Bissolati (Biesse Carrera) nella WB, Franziska Matile-Dorig (Paracycling Swiss) nella WC4, Claudia Cretti (Team Equa) nella WC5, Giancarlo Masini (Natura e Sport) nella MC1, Hidde Buur (WV Noord-Holland) nella MC3, Flurina Rigling (Plusport) nella WC2, Aniel Van Den Aarssen (Cycle Capital) nella WC3, Alexander Gritsch (Sportunion Tarrent) nella MH4, Mitch Valize (Zuyd) nella MH5, Andrea Villa (Piccoli Diavoli 3ruote) nella MH01, Alberto Glisoni (Bee And Bike) nella MH02, Francesca Porcellato (Apre-Olmedo) nella WH3, Jennette Jansen (Masters Cycling Team) nella WH4, Katia Aere (Trivium Froggy Team) nella WH5, Fabiano Wey (Plusport) nella MT1, Benno Schmidt (Cologne) nella MT2, Celine Van Til (Suisse) nella WT2. Hanno vinto solo su strada Quaile Johan (Mulhouse) nella MH3, Leonardo Marchica (Anthropos) nella MC1 e Fabio Radrizzani (Tigullio Handbike) nella MC2 mentre si sono imposti solo nella cronometro Kaj Van Diemen (Cycle Capital) nella MC2, Davide Cortini (Restart Sport Academy) nella MH3, Alain Tuor (Para Rancing Team) nella MH1, Sebastiano Nardin (Sport Team Vallagarina) nella MH2, Simona Canipari (Active Team La Leonessa) nella WH1 e Roberta Amadeo (Bee And Bike) nella WH2.

Gianluca Bondielli