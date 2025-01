Litorale blindato per ore. Tappe, itinerari e percorsi

Per la manifestazione, soprattutto di domenica 16 febbraio, alcune strade saranno interdette al traffico. Si confida nella pazienza e nella comprensione dei cittadini perché per l’occasione, per consentire lo svolgersi della manifestazione in assoluta sicurezza, il litorale sarà blindato per sei ore. Il gazebo delle partenze e il taglio degli arrivi saranno posizionati su viale Colombo davanti a Carrarafiere. Le strade del percorso principale (viale Colombo, viale da Varrazzano e via delle Pinete) resteranno chiuse per sei ore, viale XX settembre per un paio d’ore.

L’urban trail di 10 chilometri del 15 febbraio, la partenza è prevista sabato pomeriggio, alle 15, da Carrarafiere andrà al Muraglione, quindi a Luni per passare davanti all’anfiteatro e agli scavi, poi si tornerà sulla spiaggia di Marinella con arrivo nuovamente a Carrarafiere ma con possibilità di proseguire fino in fondo alla passeggiata a mare con ritorno (in questo caso i chilometri diventano 14). Le iscrizioni sono possibili fino a un’ora prima della partenza. Domenica mattina 16 febbraio (partenza in programma per le 9) la gara dei 10 chilometri farà due giri sul circuito dei viali Colombo, Da Verrazzano e XX Settembre fino alla Covetta, con ritorno da viale Zaccagna.

La mezza maratona percorrerà i viali Colombo e Da Verrazzano e via delle Pinete fino alla colonia Ugo Pisa con ritorno. La 30 chilometri e la maratona allungheranno questo percorso sul lungomare di Marina di Massa, rispettivamente fino al Frigido o fino al Cinquale, ovviamente con ritorno. Sul percorso saranno allestiti otto punti di ristoro e sette di spugnaggio. Nei punti ristoro ci saranno i volontari delle scuole della provincia che si daranno da fare nell’assistenza di corridori e atleti.

ma.mu.