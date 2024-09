Lite violenta tra giovani. Calci, pugni e schiamazzi

Hanno sentito forti urli e schiamazzi per strada, voci concitate di ragazzi – tante – dal volume davvero troppo alto per poter essere definite ’normali’. Così il sabato sera appena trascorso, tra le 21.30 e le 22 circa, quando cioè residenti e turisti erano all’interno di ristoranti e locali o nelle proprie abitazioni per cenare, alcuni passanti hanno dato l’allarme non appena si sono resi conto del rabbioso diverbio che si stava consumando a due passi dalla galleria commerciale, lato Carrara Fiere.

Quella che era in corso

era infatti una lite violenta, divampata poco prima tra due giovanissimi per futili motivi che però aveva degenerato, finendo per coinvolgere anche i rispettivi gruppi di amici che – da entrambe le parti – sono intervenuti per calmare gli animi e separate i due. Nel frattempo sono volati calci, pugni e schiaffi: tra i due ragazzi uno ha avuto la peggio, rimanendo lievemente ferito a un labbro.

Sul posto nei pressi della galleria commerciale ’teatro’ del brutto episodio sono arrivati subito i carabinieri e in seguito si è portata anche la polizia di Stato, in ausilio. Oltre a un mezzo di soccorso. In quel momento a Marina di Carrara in giro per la strada c’era una scarsa affluenza di persone, appunto vista l’ora. Ma la confusione e gli schiamazzi nelle vie è stata tale e tanta che l’episodio ha comunque provocato lunghi attimi di apprensione – in molti si sono infatti affacciati o riversati in strada – Questo anche perché gli episodi di movida “aggressiva“ in centro come

sul lungomare sono divenuti ormai purtroppo sempre più frequenti, denotando un certo allarme sociale tra le nuove generazioni.