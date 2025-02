Lite fra connazionali in centro. Arrivano i carabinieri: paura

Paura in via del Plebiscito per una lite tra due coinquilini. Erano da poco passate le 21,30 di giovedì quando qualcuno ha chiamato i carabinieri dicendo che stava sentendo due persone litigare con toni piuttosto accesi. Sul posto sono subite intervenute due volanti del radiomobile, che in poco tempo hanno riportato la situazione alla normalità.

In sostanza molto rumore per nulla dal momento che i due coinquilini, due extracomunitari, in realtà stavano solo litigando tra di loro per una questione relativa all’affitto della loro abitazione. Probabilmente uno di loro o non voleva pagare il canone o voleva mettere meno soldi del dovuto, fatto sta che la discussione si è incendiata e i toni si sono accesi, al punto da far credere ai vicini che in quell’appartamento stesse succedendo qualcosa di ben peggiore di un semplice litigio.

Anche a Carrara come su Avenza il senso di insicurezza dei cittadini cresce ogni giorno di più. I cittadini lamentano strade malfrequentate, episodi di violenza e spaccio di droga.