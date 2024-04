Lite ad Avenza, i cittadini adesso hanno paura

Dopo la lite tra extracomunitari di martedì sera in via Toniolo ad Avenza sui social scoppia la rabbia di cittadini e commercianti. Gli animi sono ormai insofferenti per i frequenti episodi di violenza che si consumano nel centro storico di Avenza, ma anche nel cuore di Carrara. Una situazione che i cittadini temono posso peggiorare ulteriormente e di cui si sono fatti portavoce anche esponenti politici, come per esempio i consiglieri comunali Filippo Mirabella della ‘Lista Ferri’, il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi, ma anche il segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini.

Ma ad esporre le loro paure all’amministrazione sono stati anche i normali cittadini, gli stessi che in occasione della tappa avenzina di ‘A tu per tu’ con la sindaca avevano chiesto di poter installare telecamere private nelle zone più calde, come per esempio via Toniolo, luogo dove è avvenuta la lite tra stranieri, e via Sforza, cuore del centro storico della frazione.