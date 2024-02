L’istruzione del futuro. Cantieri a vele spiegate per le scuole cittadine

Non contiene la propria soddisfazione il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti nel guardare le carte che riguardano il futuro delle scuole del territorio e lo stato di avanzamento dei lavori per un totale di 20 milioni di euro che vedranno la conclusione nel 2025. Il presidente si è anche concesso visite ai cantieri dell’edilizia scolastica che stanno interessando diversi plessi del territorio provinciale, finanziati all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, sotto la lente, sono finiti i plessi scolastici di Massa, ovvero i Licei Pascoli e Rossi, l’Iti Meucci e l’Alberghiero di Marina di Massa. Le ultime visite seguono quelle avvenute nelle scorse setitmane al Tacca e allo Zaccagna di Carrara: "Ho constatato – ha dichiarato il presidente a conclusione del giro – un significativo progresso dei lavori".

Il presidente ha poi fatto un punto di ogni singolo cantiere, con la volontà di seguire passo dopo passo tutti gli avanzamenti: "Al Liceo Pascoli – precisa -, dove negli ultimi anni si sono susseguiti interventi di miglioramento sia interni che esterni, abbiamo lavorato attivamente per garantire l’antisfondellamento dei soffitti, la sostituzione delle finestre e il rifacimento dei servizi igienici. Nei prossimi interventi focalizziamo l’attenzione sulla scala anti-incendio, la manutenzione straordinaria del tetto e la messa in sicurezza delle pareti non strutturali e altri interventi per assicurare standard di sicurezza elevati".

C’è poi l’istituto Meucci: "I lavori per i nuovi laboratori e officine sono in corso: saranno pronti per il prossimo settembre, con la copertura della palestra recentemente completata". Si passa poi al Liceo Rossi: "Stiamo attuando interventi di adeguamento sismico dell’ala su via del Patriota, con la prevista demolizione di una parte dell’edificio per la realizzazione di una scala anti-incendio esterna. Contestualmente, sono in corso lavori per la ricostruzione dei nuovi spogliatoi della palestra".

Ma la vera sfida per la Provincia riguarda lo storico immobile dell’Alberghiero, scuola di grande valore didattico, da sempre riconosciuta a livello nazionale come scuola d’élite per chi voleva diventare chef o cameriere di alto livello. "Abbiamo effettuato un sopralluogo – prosegue – all’Istituto ’Minuto’ di Marina di Massa dove sono in corso interventi di rifacimento del tetto e messa in sicurezza antisismica per garantire agli studenti un ambiente educativo moderno e sicuro".

"Questi – ha concluso Lorenzetti - sono solo alcuni degli investimenti importanti che stiamo realizzando, con un impegno finanziario che si aggira sui 20 milioni di euro. Il 2024 rappresenterà un anno cruciale nel percorso di rinnovamento delle nostre scuole, e entro il 2025 prevediamo di completare tutti i cantieri, consegnando così agli studenti strutture moderne, sicure e accoglienti".