L’istruttore Marco Ferro fa partire le lezioni di ginnastica militare

La ginnastica dinamica militare arriva in costa. Mercoledì alle 20 si inaugura il corso al centro giovanile San Carlo Borromeo, affiliato Csi, in via Marina Vecchia a Massa. Le lezioni ogni mercoledì e venerdì (ore 20-21) con l’istruttore certificato Gdm Marco Ferro. E’ il secondo Centro Gdm aperto in provincia, il primo nel 2021 a Villafranca Lunigiana. "E’ un’avventura nuova – afferma Marco, istruttore formatosi durante il corso svolto nel Centro Gdm di Misano Adriatico – che affronto con spirito determinato e la giusta preparazione". La Ginnastica dinamica militare è un’attività sportiva a corpo libero, ad alta intensità, ma adatta a chiunque perché il percorso degli atleti è seguito dall’istruttore che riconosce e gestisce le difficoltà di ciascuno. Info: 3351989132, www.gdmi.it.