L’istituto Padre Bianchi si prepara al futuro coi laboratori di robotica

Ha cambiato nome l’Istituto Figlie di Maria Missionarie, adesso Istituto Padre Giacinto Bianchi, ma il tessuto culturale e formativo resta lo stesso, anzi, con la nuova gestione Zenit arrivano novità interessanti. All’interno della scuola paritaria, infatti, ha preso corpo il laboratorio di robotica educativa (LRE), materia innovativa che appassiona gli alunni in un percorso di esplorazione di alcuni oggetti programmabili e robot capaci di motivare e guidare gli allievi "nella costruzione delle conoscenze" in ottica inclusiva e cooperativa, creando delle occasioni di apprendimento attraverso il gioco e la creatività. Un laboratorio che appassiona molto, affrontando con le insegnanti nuove tecniche e metodi innovativi di apprendimento. Grazie al consorzio Zenit che fa capo alla nuova gestione, trovano ampio spazio i metodi volti a superare le problematiche dell’apprendimento attraverso figure professionali universitarie. E’ stato inserito, per l’appunto, lo sportello psico pedagogico seguito dalla dottoressa Paola Cimbelli. Tuttavia nella programmazione si inseriscono anche laboratori di teatro, musica e informatica nonché il laboratorio della seconda lingua straniera per l’infanzia. Insomma, un istituto in crescita che vede già, nell’anno scolastico 24/25, la formazione e l’avvio della prima classe secondaria di primo grado. Un risultato importante nella nostra città, essendo la struttura situata nella centralissima via Cavour e quindi facilmente accessibile. In questi giorni in cui sono ancora aperte le iscrizioni.