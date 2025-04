L’intera Linea Gotica in bicicletta. Studenti nei luoghi della Resistenza

Una sfida educativa e sportiva per non dimenticare. E’ questo l’obiettivo del progetto “Sulle ruote della liberazione”, che proprio in occasione dell’80° anniversario della liberazione, porterà 10 studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino a ripercorrere in bici l’intera Linea Gotica da Marina di Massa (Toscana) a Pesaro (Marche). Un’avventura in bicicletta alla scoperta dei luoghi della Resistenza e delle radici della Costituzione italiana promossa dall’Arci di Pesaro Urbino e dall’istituto tecnico e professionale “Bramante Genga” e sostenuto da Bcc Pesaro, T41b, Coop Villa Fastiggi, coop edile Dal.Pa e SPI Cgil Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico “Mengaroni”, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico “Marconi”, Katherine Scala a Andrea Foglietta del liceo classico “Mamiani”, Andrea Semprini dell’istituto agrario “Cecchi”, Carlo Franca dell’istituto alberghiero “Santa Marta”, Giovanni Rombaldoni e Giulio Patisso del liceo artistico “Scuola del libro” di Urbino saranno i protagonisti di questo progetto.

Ad accompagnarli una quindicina di persone fra i promotori dell’iniziativa, professori e personale di supporto a quella che si prospetta come una piccola impresa. Per i partecipanti saranno infatti 7 giorni di pedalata, ognuno dei quali caratterizzato da circa 60 chilometri e 1000 metri di dislivello. Il viaggio in bicicletta passerà per i luoghi storici della Linea Gotica, la poderosa opera fortificata costruita sugli Appennini dall’esercito tedesco durante le fasi finali della Seconda guerra mondiale, che per circa un anno e mezzo divenne teatro di combattimenti tra i due schieramenti contrapposti, ma anche luogo della Resistenza, territori tristemente noti per stragi, violenze, deportazioni compiute dai nazifascisti ai danni dei civili. Il viaggio si effettuerà per intero con bici muscolari, prevedendo alcuni trasferimenti dei partecipanti con i furgoni dell’organizzazione, allo scopo di bypassare segmenti di scarso interesse e raggiungere i luoghi più importanti.

L’evento si concluderà a Pesaro in via dell’Acquedotto con una grande festa del primo maggio. Queste le tappe della sfida: ieri sono arrivati da Pesaro a Massa (visita museo storico della Resistenza Sant’Anna di Stazzema). Oggi partenza da Massa per Borgo a Mozzano (con visita al Museo Montignoso e alle postazioni di Monte Folgorito). Domani partenza da Borgo a Mozzano al Rifugio Le Cave per poi attraversare l’Appennino e arrivare il primo maggio da Badia Prataglia a Pesaro.