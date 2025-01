L’inizio d’anno della lirica. Marmo all’opera con i big del belcanto

Un inizio d’anno da fuochi d’artificio per “Marmo all’Opera!“ che domani alle 17 in Accademia aprirà la stagione della lirica. Il concerto ormai all’ottava edizione è proposto dagli Amici della lirica e prevede nel cast due grandi star internazionali.

Affiancati da un giovane soprano emergente Irene Celle e accompagnati dall’ottimo Maestro Pietro Mariani, nostro concittadino, pianista e docente di successo, saranno in Accademia il basso più famoso del mondo, Michele Pertusi, che torna a Carrara dopo il concerto nel 2012 in occasione dei 90 anni di Renata Tebaldi.

Acclamato come uno dei più grandi cantanti della scena lirica mondiale, Pertusi è nato a Parma, dove ha studiato al conservatorio “Boito”. Ha proseguito i suoi studi con Arrigo Pola, Carlo Bergonzi e Rodolfo Celletti. In 40 anni di strepitosa carriera ha collaborato con direttori di fama internazionale come Muti, Giulini, Metha, Solti, Barenboim, calcando i palcoscenici più importanti del mondo. Nella passata stagione è stato protagonista dell’inaugurazione della Scala con Don Carlo. Fra i premi ricordiamo il prestigioso Oscar della Lirica. E’ di pochi giorni fa il trionfo con l’inaugurazione dell’Opera di Roma con Simon Boccanegra.

Al suo fianco Enea Scala per la prima volta a Carrara. Tenore siciliano dalla vocalità ricca ed estesa, dalle spiccate qualità sceniche è ormai considerato un nome di riferimento come baritenore belcantista. Il suo repertorio comprende i grandi ruoli per tenore di Rameau, Haydn, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Halévy, Verdi, Mascagni, Johann Strauss. Ha lavorato con prestigiosi direttori d’orchestra come Zedda, Abbado, Muti, Carella, Carminati, Lopez Cobos. Tra gli impegni del 2025 figurano Manon alla Staatsoper di Amburgo, Lucrezia Borgia all’Opera di Roma, Anna Bolena e Wozzeck al Teatro La Fenice di Venezia, Lucia di Lammermoor all’Opera di Colonia, La Traviata al Grand Theatre de Geneveve e all’Arena di Verona.

Chiude questo formidabile terzetto il giovane soprano genovese Irene Celle che debutta appena ventenne al Teatro Carlo Felice di Genova come Barbarina (Le nozze di Figaro). Seguono poi importanti debutti da protagonista in titoli tra i quali: La Traviata, Don Pasquale, Don Giovanni, L’elisir d’amore, Die Zauberflöte, Il viaggio a Reims, Lucia di Lammermoor. Celle ha vinto il secondo Premio, il Premio del pubblico e il Premio speciale masterclass con Giovanna Casolla e Sergio Bologna al Concorso internazionale Marmo all’Opera!

Verranno eseguiti brani di Verdi, Puccini, Donizetti, Gounod e Massenet. Posto unico numerato 20 euro.