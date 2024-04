L’indagine tra presente e passato con Bellatalla

Torna in Lunigiana, a Bagnone, l’antropologo di fama internazionale David Bellatalla che, dopo aver insegnato alla Muis Mongolian National University di Ulan Bator, vi si è trasferito, e da anni sta portando avanti il suo progetto. Tutto questo avviene insieme alla moglie e con la collaborazione della Croce Rossa, dedicato a ragazze madri con figli disabili nel quartiere più povero della capitale. Con i suoi studi dedicati alle popolazioni che vivono nei villaggi e nelle città lungo le “vie della seta“ – ma anche ai popoli nomadi e ai loro rituali – Bellatalla diffonde le sue conoscenze, con il suo fare coinvolgente, e raccoglie fondi affinché questi possano essere investiti nella capitale mongola, precisamente nel Ger Camp. E’ un campo formato dalle tipiche tende mongole dove, grazie a lui e ai volontari, una parte più bisognosa della comunità della capitale può trovare aiuto e opportunità per costruire il futuro. Bellatalla sarà a Bagnone questa sera alle 21, appuntamento nella sala consiliare di piazza Roma per tenere una conferenza dal titolo affascinante “Da Gilgamesh al turismo globale. Il lungo viaggio del Sapiens“. Un percorso che si propone di partite dai miti delle civiltà sepolte per passare dalle vie di comunicazione antiche, moderne e postmoderne – internet – attraverso le quali lo stesso “sapiens“ ha colonizzato il mondo intero, sia nel bene che nel male. Una serata culturale e allo stesso tempo di solidarietà.

Anastasia Biancardi