‘Limone e caffè’, mix di amore e follia in una commedia tutta da ridere

La rassegna ‘Restart’ si chiude con il pluripremiato “Limone e caffè” della Compagnia degli Evasi domani alle 21 sul palcoscenico del Nuovo Cinema Garibaldi, in via Verdi a Carrara. Una rassegna di teatro contemporaneo organizzata dalla locale compagnia teatrale ‘A Ufo’ grazie alla disponibilità dell’assessorato alla cultura di Carrara, in collaborazione con F.i.t.a. Toscana, molto soddisfatti sia per le presenze di pubblico registrate e anche per la qualità degli spettacoli proposti. Gli Evasi metteranno in scena la commedia pluripremiata, “Limone e caffè”, vincitrice di numerosi premi nazionali e finalista al ‘Mecenate XL’ di Roma e al Festival Internazionale Kulturni Dom Castello di Gorizia. Una commedia romantica per la regia di Simone Tonelli, liberamente tratta da “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno, da cui è stato tratto anche il film “Ti ricordi di me?” con Ambra Angiolini e Edoardo Leo. “Limone e caffè” è una commedia romantica con un taglio cinematografico: ben 64 i cambi scena a vista che danno un ritmo forsennato al lavoro. "Lo spettacolo, a tratti veramente comico – spiega il regista – , narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono dalla psicoterapeuta. Lui è cleptomane e lei narcolettica. Vivono affrontando insieme tutte le sfide che il destino para loro davanti. Limone e caffè sembrano inconciliabili come i caratteri, i sentimenti e le coscienze delle persone ma, qualche volta, con il giusto mix di amore e follia, si riesce ad assaporare anche un tale gelato. Tra furti, coppie in crisi, editori incapaci, amnesie, montagne russe, balletti sardi, sedute di gruppo e comportamenti disfunzionali, due dolci personaggi tentano di assaggiare la felicità, provando finalmente ad essere “normali” come gli altri".

In scena Nicoletta Croxatto, Elena Mele, Andrea Carli, Carolina Sani, Marco Balma, lo stesso Simone Tonelli, e la voce del piccolo Francesco Pontali. Prenotazioni: numero 349.6759080 o via e-mail a [email protected] e [email protected]. Gratuito per gli accompagnatori di spettatori disabili.