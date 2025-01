Lilt, calendario fitto di iniziative solidali. Dalle visite gratuite alla camminata salutare

Riprendono le attività solidali della Lilt di Massa Carrara, dopo le vacanze natalizie. Il nuovo consiglio direttivo ha previsto un anno denso di iniziative in aggiunta alle attività istituzionali indicate dalla sede nazionale come la “Settimana di Prevenzione Oncologica” in calendario a marzo, il “Nastro Rosa Lilt for woman” per la prevenzione del tumore mammario di ottobre e il “Percorso azzurro LILT for Men” per la prevenzione dei tumori maschili a novembre. Molte le manifestazioni organizzate dalla sede di Massa dell’associazione provinciale. Tra le tante torna per la seconda edizione “La salute viene camminando” organizzata in collaborazione con la sezione del Cai ‘Enzo Biagi’ e il Parco Alpi Apuane per 2 giugno, e il secondo ciclo dello “Spazio BenEssere Lilt dopo il tumore” in calendario a febbraio. Sarà riproposto, con la collaborazione dell’associazione apuana di Fidapa, il “Nastro Azzurro Giovani” per la prevenzione dei tumori e dei disturbi del sistema riproduttivo maschile e femminile che prevede incontri con gli studenti delle classi V delle scuole secondarie di II grado. La Compagnia Teatrale dialettale “Pan fatto n cà” porterà in scena, al Teatro Guglielmi di Massa il 4, 5, e 6 aprile, una divertente commedia in massese, “Na moghija en piazza Stazione n’altra en piazza di Culi... con rispetto parlando” parte del cui ricavato sarà devoluto alla Lilt.

Continueranno ad essere organizzate visite specialistiche ambulatoriali dedicate a primi controlli per la prevenzione: del tumore mammario (riservate a donne di età inferiore ai 45 anni), del melanoma, dei tumori urogenitali maschili, dei tumori tiroidei e l’ambulatorio per disturbi della alimentazione che vede la collaborazione della nutrizionista e della psicologa. Per accedere alle prestazioni dell’associazione è prevista la sottoscrizione della tessera associativa annuale il cui costo quest’anno, su decisione della sede centrale, è stato portato a 15 euro e libere donazioni. Gli uffici della Lilt provinciale, in via Democrazia 19 b a Massa, sono aperti dalla 10 alle 12 dal lunedì al venerdì. È possibile sostenere le attività dell’associazione, che ha bisogno anche di volontari, con donazioni e il 5 x mille ed è particolarmente gradita la partecipazione alla vita della associazione come volontari.

Info: [email protected]; telefono 0585 488280.