L’idea di Ragaglini "Consulte ad hoc per temi sensibili"

Nel programma del candidato a sindaco, l’ambasciatore Cesare Ragaglini, spunta l’ipotesi di organizzare 10 consulte cittadine dedicate ai temi di "ambiente verde suolo, borghi di montagna, condizione femminile e parità di genere, cultura, disabilità, giovani, politiche sociali, sport, turismo, tutela della salute. Rappresenteranno il nuovo patto di solidarietà fra cittadini e pubblica amministrazione".

Lo sottolinea il candidato a seguito dell’incontro avuto con i vertici dell’associazione di Confesercenti in particolare sul commercio ritenuto "strategico per un territorio e i negozi di vicinato rappresentano un tassello essenziale nel nostro grande progetto che vuole ricucire il tessuto socio economico lacerato del territorio. E’ importante per il centro storico che le amministrazioni degli ultimi decenni non sono riuscite a salvare dallo spopolamento e dall’impoverimento. Lo è per la costa e per il nostro turismo, per i campeggi che scontano l’assenza di un piano dei campeggi ormai dal 1978: una lentezza e un immobilismo politico inconcepibili e non più accettabili".

"Lo è per la riqualificazione e il recupero dei borghi di montagna. Una montagna – conclude il suo intervento l’ex diplomatico a Mosca – che vive e offre opportunità ai cittadini è una montagna che ha e offre servizi. Ascolto e partecipazione, invece, sono per noi il metodo di governo e uno strumento essenziale per prendere le migliori decisioni condivise per il territorio".