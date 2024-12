Liceo Meucci da premio. I ragazzi della 5ª C vincono il concorso ‘Ambient’Amo’

C’era anche la 5ª C del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate dell’Istituto “Meucci” di Massa tra le dieci classi di tutta Italia che sono state premiate al liceo artistico di Porta Romana, a Firenze, nell’ambito del concorso “Ambient’Amo: percorsi di educazione ambientale”. Il concorso nazionale, riservato agli studenti di tutte le classi delle scuole superiori di secondo grado che partecipano al progetto “Quotidiano in Classe”, è stato promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e annoverava tra i partner le testate del Gruppo Gedi oltre ad altre aziende editoriali, insieme a Credit Agricole, Enel, Opera di Santa Croce e Regione Toscana. Proprio dalle mani Bernard Dika, portavoce del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, la classe massese, accompagnata dalla professoressa di Scienze Paola Tartaglia, ha ricevuto il premio per la categoria “Ambient’Amo”.

Le studentesse diciottenni Anita Pucci e Gaia Fiorini sono state le relatrici del progetto portato a termine insieme ai compagni di classe con la supervisione della professoressa. La scolaresca ha visitato l’Isola d’Elba per poi restituire le particolarità faunistiche e botaniche in una presentazione Google che ha ricevuto grandi consensi. La realizzazione dei reportages sulle isole della Toscana è avvenuta l’anno precedente quando gli alunni frequentavano ancora la classe IV°. Nella partecipata cerimonia di premiazione tra le 10 classi vincitrici nelle 6 categorie in concorso c’erano scuole superiori provenienti da varie parti d’Italia, anche dalla Sicilia e dal Piemonte. Tra queste l’Istituto Piero Gobetti di Bagno a Ripoli vincitore nella categoria “E-project-ecological literacy”, l’Istituto Attilio Romanò di Napoli che si è imposto nella categoria “Sosteniamo il futuro” ed il Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino che ha trionfato nella categoria “Quotidianoinclasse.it”. Per il riconoscimento avuto dalla classe ha espresso grande soddisfazione il dirigente scolastico dell’Istituto Meucci Antonio Giusa, che si è complimentato con i ragazzi e la professoressa che li ha guidati.

Gianluca Bondielli