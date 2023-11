"Licciana Nardi: Una Raccolta Firme per Salvare la Banca di Monti"

"Una raccolta firme contro la chiusura della banca a Monti". C’è chi dice no a questa operazione. "La chiusura della filiale bancaria presente nella frazione di Monti afferma Francesco Micheli capogruppo d’opposizione - prevista per il 15 dicembre prossimo, rappresenta purtroppo un importante taglio ai servizi per tutta la popolazione del Comune di Licciana Nardi. In qualità di minoranza, abbiamo costanti contatti con la dirigenza dell’Istituto di Credito al fine di mantenere il servizio attivo nella frazione".

"Abbiamo da tempo promosso una raccolta firme - precisa il consigliere - che sta ottenendo notevole successo tanto che, forti di questo, ci si augura che le richieste dei cittadini non restino inascoltate. Ad oggi, abbiamo avuto comunicazione dalla dirigenza bancaria che, i correntisti della filiale di Monti, potranno prelevare da altri Atm della zona, senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di una apertura importante, insufficente però per i residenti e le attività commerciali. La chiusura dello sportello, sembrerebbe inevitabile, stiamo lavorando comunque per il mantenimento del servizio con un bancomat che permetta il prelievo,il deposito e le operazioni di pagamento. Si auspica almeno che, nei locali dell’attuale banca, si possa creare uno spazio - sottolinea l’esponente d’opposizione - che sia utile alla comunità e che vada a compensare la grossa perdita di servizi a cui Monti, una delle più popolose frazioni della Lunigiana, sarà esposta con la chiusura della filiale. Il nostro impegno - termina Francesco Micheli - sarà quello di mantenere comunque un servizio bancario per questo paese".

Roberto Oligeri