Vannacci presenta il suo libro a Massa nel Giorno della Memoria, protesta in piazza

Massa, 26 gennaio 2024 – La Cgil di Massa Carrara sarà in presidio sabato 27 gennaio alle 16 in piazza Betti a Massa per protestare contro la presentazione, nel Giorno delle Memoria, del libro di Roberto Vannacci 'Il Mondo al contrario’ a Villa Cuturi, a Marina di Massa. L'iniziativa lanciata dal sindacato tramite il segretario provinciale Nicola Del Vecchio, ha ricevuto, si spiega, anche l'adesione ufficiale dell'Anpi, oltre che di associazioni, comitati e forze politiche.

"Essere fascisti non è un'opinione, è una vergogna. Tutte e tutti in piazza, perché il Mondo non sia davvero un Mondo al contrario - spiega in una nota diffusa due giorni fa da Del Vecchio -. Continuo a pensare che l'aver concesso una sala pubblica il Giorno della Memoria per la presentazione di un libro che è intriso di fascismo, razzismo, misoginia e omofobia sia un fatto gravissimo. In questi giorni ho letto la risposta e le dichiarazioni del sindaco Persiani e mi sono chiesto come sia possibile che il primo cittadino non colga l'elemento di provocazione che si nasconde dietro questo evento proprio in un giorno come il 27 gennaio”.

Come Cgil "insieme a tante altre realtà del territorio, abbiamo proclamato una mobilitazione in quella giornata non certo per impedire a qualcuno di parlare, anche se continuiamo a pensare che quella presentazione non dovrebbe svolgersi, tanto più in un luogo pubblico” nel Giorno della memoria: “Ci mobiliteremo per portare in piazza i nostri valori antifascisti, un'altra visione di società rispetto a quella che viene raccontata in quel testo, avendo la fortuna di vivere in un Paese libero e democratico, liberato dal nazifascismo”.

L'Anpi a sua volta scrive di essersi riconosciuta "nella riflessione di Del Vecchio, relativa alla presentazione del libro di Vannacci, condividendo pienamente le argomentazioni con le quali il sindacato l'ha promossa e anzi invitiamo tutti i cittadini antifascisti a parteciparvi”.