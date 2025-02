Libriamoci Letture ad alta voce nelle scuole

Grande festa, doppia, a Massa e a Carrara, per ’Libriamoci’, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, che si è tenuta dal 17 al 22 febbraio e che ha previsto l’organizzazione di iniziative di lettura ad alta voce, per stimolare nelle nuove generazioni il piacere di leggere. Un progetto, a cui hanno aderito i Comuni di Massa e di Carrara, promosso dal ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, e dal ministero dell’Istruzione.

Massa. Ricordare a bambini e ragazzi che leggere è prima di tutto un piacere: è questo che hanno fatto i lettori volontari della biblioteca civica Giampaoli e di Laav aderendo a “Libriamoci”. Si sono recati nelle scuole iscritte al progetto accompagnando bambini e ragazzi nel mondo della lettura. Quest’anno a partecipare sono state scuola media Malaspina, primaria di Marina dell’Istituto comprensivo Massa 3, primaria Salvo D’Acquisto, Liceo artistico e musicale Palma, scuola d’infanzia Comasca, scuola primaria Bagaglione, scuola primaria Danilo Mosti, scuola dell’infanzia La Salle, Primaria di Mirteto dell’Istituto comprensivo Massa 6, scuola media Parini e scuola media Staffetti. I volontari che hanno messo impegno e dedizione in questa splendida iniziativa sono Patrizia Borgna, Silvana Cannoni, Piera De Angeli, Maria Martino, Massimo Norti, Anna Tongiani, Martina Alibani, Veronica Benassi, Ilaria Vescovo, Mara Gabellini, Pierpaolo Nani, Rossella Sacchetti e Monica Gaggini.

Carrara. Grande successo anche a Carrara tra gli istituti scolastici per l’iniziativa Libriamoci, alla quale ha aderito anche quest’anno la biblioteca civica. Complessivamente hanno aderito al progetto 10 scuole cittadine per oltre 600 tra bambini e ragazzi, che hanno partecipato a ben 32 attività. Sono stati infine 13 i volontari lettori coinvolti: Lia, Biancamaria, Francesca, Chiara, Fiorella, Raffaella, Enrica, Riccarda, Andrea, Pietro, Ginetta, Claudia e Gabriella. Il tema che ha caratterizzato l’edizione 2025 è ‘Intelleg(g)o’, al fine di valorizzare il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. Un ringraziamento speciale va ai volontari lettori che hanno donato la loro voce in biblioteca e all’interno delle varie scuole che si sono prenotate per partecipare a questa grande festa diffusa e collettiva per celebrare la lettura ad alta voce e diffondere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.