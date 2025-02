Libri Una donna, l’amore e "L’estate della pioggia"

Sarà presentato sabato 8 marzo, alle 16.30, al Centro didattico Mannoni di Filattiera (vicino alla Pieve di Sorano) il libro ’L’estate della pioggia’, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Maddalena Baldini, edito da Armando Editore. Un viaggio tra i sentimenti di una vita semplice, cambiata per sempre da un amore che non dà tregua. Perchè sono tante le domande che invadono una vita semplice, come pochi possono essere gli eventi in grado di stravolgerla per sempre. È questo che vuole raccontare ’L’estate della pioggia’. Le pagine riportano le vicende della protagonista, Ancilla, attorno alla quale ruotano altre figure femminile originali e diverse tra loro, come l’amica della vita, Edda, e la vicina casa, Polonia. Una storia di immagini, di fatti che si susseguono nel caldo di un’estate che non dà tregua al corpo e agli animi. Finalmente la pioggia ma… sarà una pioggia che porta con sé un odore acre e fastidioso, simile a quello della pozza putrida che si trova al delimitare dei campi. Un odore che resterà nelle narici di chi perderà il senno per amore.

Maddalena Baldini è nata a Pontremoli ma vive e lavora a Milano da oltre 20 anni. Laureata in Lettere Moderne, con indirizzo in Storia dell’Arte, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato un’interessante attività professionale come storica d’arte. Dopo aver conseguito un Master in Marketing ambientale, culturale ed enogastronomico, ha spostato il suo lavoro verso il settore del food & beverage. Come giornalista scrive per testate che si occupano di enogastronomia quali Mixer, Mixerplanet, Qualitaly e Gbi (Gruppo Quine), coordina il magazine online www.degustaviaggi.it ed è attiva anche nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi lavorando con l’agenzia milanese Rossi&Bianchi. Attiva come scrittrice ha pubblicato ‘Storie di una degustatrice astemia. Il sapore agrodolce dei ricordi’.

L’8 marzo, al Centro Mannoni, dopo i saluti della sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, interverranno lo storico e antropologo Riccardo Boggi e i professori Davide Grassi e Paola Bianchi. Modera l’incontro Serena Olivieri.