Libri scolastici gratis: le agevolazioni

Cambia la modalità del contributo regionale ‘Pacchetto scuola’ che sarà sostituito con l’iniziativa ‘Libri gratis’, rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori. Piuttosto che dopo l’inizio dell’anno scolastico le domande andranno presentate entro il 28 maggio. Il contributo servirà sempre a sostenere le spese destinate all’acquisto di libri, materiale didattico e servizi scolastici per le studentesse e gli studenti di età inferiore ai 24 anni residenti in Toscana, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado e appartenenti a un nucleo familiare con Isee inferiore o uguale a 15mila e 800 euro. Le domande per poter accedere al contributo potranno essere presentate esclusivamente on line dalle 9 del 28 aprile e fino alle 12 del 28 maggio 2025 sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/librigratis. I contributi saranno erogati a inizio agosto, quindi molto prima dell’inizio dell’anno scolastico. La gestione dei pagamenti sarà curata dall’Agenzia regionale Artea. La registrazione e l’accesso all’area personale deve avvenire tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), oppure Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare agli uffici del settore 3 Attività produttive e servizi educativi e scolastici, ai numeri 0585 64.12.53 – 458, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17, o scrivere una mail a [email protected]. L’avviso regionale per l’assegnazione del contributo si può scaricare anche sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it.