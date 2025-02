Libri Nasce il Festival dell’editoria apuana

Voglia di libri e di cultura: nasce il Festival dell’Editoria Apuana (Fea), una due giorni che sabato e domenica pulserà nella galleria del centro commerciale MareMonti Carrefour. Libri e cultura scenderanno tra la gente. E sarà possibile incontrare autori disposti a raccontarsi e presentare le loro opere. Insomma, un primo evento editoriale che abbraccia il territorio apuano, pensato e organizzato dal circolo culturale Il Salotto di Leonardo. L’iniziativa è stata presentata nella sede del Salotto Leonardo, a Borgo del Ponte, da Sara Tognini, Barbara Molinari, Beatrice Sparavelli e dal presidente del centro commerciale Francesco Consigli. Il progetto è stato sposato dalle case editrici del territorio apuano, le quali saranno presenti a questo primo appuntamento del Fea.

Esporranno le loro opere le case editrici: Eclettica (con Paolo Giannotti e Dino del Giudice), Industria e letteratura (con Alberto Sacchetti e Massimo Dalle Luche), Tara (con Angela Maria Fruzzetti), Tarka (con Riccardo Jannello), Helicon (con Francesco Fedele e Roberta Pisani), Chiedi alla polvere-libreria itinerante, Carte Amaranto (con Cristina Lorenzi), Giunti libreria. Gli spazi espositivi sono messi disposizione del centro commerciale Maremonti. Sono previsti intermezzi musicali a cura degli allievi del liceo musicale Palma diretti dalla professoressa Erminia Migliorini.

Soddisfatto il presidente Consigli, il quale ha lavorato fin dall’inizio del suo incarico per aprire le porte alla cultura, dando spazio anche ad una libreria all’interno del centro: "Sono in carica da due anni e uno dei miei primi obiettivi è stato di intensificare i rapporti col territorio, con le associazioni sportive e culturali. Quella del festival è sicuramente una novità di cui andiamo fieri. Ringrazio la mia assistente Francesca Sodini che si è prodigata per questo evento. Siamo un punto di riferimento per la città per cui siamo certi che la visibilità sarà ottima per le case editrici". I ringraziamenti sono quindi andati anche a chi ha supportato il festival come Mb Garden e Aics musica e spettacolo che fornirà il palco. Insomma, una sfida editoriale all’interno di un centro commerciale che punta sulla diffusione della cultura.