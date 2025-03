Lezioni di meteorologia. Focus sui radiosondaggi

Un po’ di Lunigiana a Genova, per conoscere i segreti della meteorologia. Gli studenti dei licei statali lunigianesi che fanno parte del progetto Radiosonde sono stati in visita alla sede dell’Arpal, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ente strumentale di Regione Liguria. Un’ottima occasione per conoscere in modo più approfondito la meteorologia e l’idrologia, anche in ottica di orientamento per un futuro universitario dedito allo studio dei fenomeni atmosferici e i loro effetti sul pianeta. Lo scopo era mostrare l’importanza dei radiosondaggi nelle previsioni. I ragazzi coinvolti sono quelli che da alcuni anni portano avanti un progetto ambizioso, con lanci di radio sonde nella stratosfera. Tanti quelli già affettuati, a Villafranca e ad Aulla, di mattina e di notte, che hanno riportato immagini suggestive del pianeta. Hanno raggiunto i 35.588 metri di altitudine, un record, che li ha resi orgogliosi. Non è finita, perché anche per i prossimi mesi hanno in serbo altri lanci. Intanto sono stati a Genova e hanno potuto assistere a una presentazione sull’esperienza in Antartide del meteorologo Mario Lecca, rientrato da poco tempo in Italia dopo aver trascorso 365 giorni nel continente circostante il Polo Sud. Il suo incredibile viaggio rientra nella 39° spedizione alla Concordia Station, il luogo più inospitale della Terra, nell’altopiano antartico. Questa base italo-francese, unica nel suo genere, è gestita in cooperazione ed è una delle tre basi nell’Antartide, il posto più isolato al mondo. La Concordia Station, situata in un ambiente quasi extraterrestre, sfida il limite umano con temperature fino a -80 gradi centigradi. L’avamposto affronta l’oscurità quasi 4 mesi, con il sole che non sorge per più di 3 mesi.

M.L.