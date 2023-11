L’ex senatore Barani salvo per miracolo

Stava andando a prendere il figlio quando un albero è caduto, centrando in pieno la sua auto. Brutto incidente, ieri pomeriggio, per l’ex senatore e medico Lucio Barani, che si salvato per una manciata di secondi. "Mentre andavo a prendere mio figlio a Villafranca – racconta – sapendo che la statale era piena di bozzi e piccole frane, ho deciso di percorrere la strada comunale che da Fornoli porta a Cortonuovo, quella che sbuca nella provinciale di Amola, che collega Monti con Villafranca. Prima della località la Villa di Fornoli ho visto due grossi alberi che erano reclinati sulla strada, ma sotto si poteva passare. Mi sono fermato, mi è subito venuto in mente che quella strada non era mai stata oggetto di manutenzione, non mi sono fidato del modo con cui mantengono le strade comunali e ho subito frenato. Quel pensiero mi ha salvato al vita, perché due grossi tronchi si sono abbattuti con fragore sulla strada e sono finiti sul cofano della mia macchina, provocando solo qualche ammaccatura. Resta il rammarico che un’amministrazione dovrebbe tutelare meglio i cittadini, soprattutto nella viabilità".

M.L.