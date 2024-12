Levigatore lapideo. Camerieri al mare

Occasioni dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 1 CAMERIERE Ristorante sul mare ricerca un cameriere barista per servizio al banco bar e ai tavoli, con esperienza. Necessaria conoscenza di almeno una lingua straniera e possesso di Haccp. Disponibilità a lavorare su turni. Disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Luogo di lavoro: comune di Ameglia. Tempo determinato, da aprile a ottobre. Offerta MS-242686 LEVIGATORE LAPIDEO Azienda settore lapideo ricerca unrifinitore di marmo con esperienza. Mansioni: utilizzo di attrezzature (flessibili e smerigliatrici), lucidatura a mano con cartine, incollaggio marmo. Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-242584 TECNICO PROGRAMMATORE Azienda specializzata nelle lavorazioni di tornitura e fresatura a controllo numerico di particolari meccanici di piccole e medie dimensioni cerca operatore macchine, preferibilmente con esperienza, ma si valutano anche giovani senza esperienza per contratti di apprendistato (under 29). Sede Licciana. Offerta MS-241949

IMPIEGATO Azienda che opera nell’ambito del settore nautico ricerca impiegato amministrativo che sia in grado di eseguire il disbrigo pratiche per yacht e navi commerciali, formalità presso le autorità marittime, doganali e la guardia costiera nonché spedizioni. Gestione attività in banchina. Richiesta buona conoscenza lingua inglese e buona competenza informatica. Sede Carrara. Offerta MS-241874