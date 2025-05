L’evento Viaggio nel mondo dell’apicoltura

A tutto miele, domani, per l’evento ‘Mielerie Aperte’. Una giornata interamente dedicata ad api, apicoltura e prodotti dell’alveare, al Pungiglione di Boceda, nel Comune di Mulazzo. È la terza occasione targata Mielerie Aperte, il progetto avviato, con oltre 200 eventi, tra le migliori aziende apistiche italiane.

Si tratta di un programma nazionale per la valorizzazione della filiera apistica con l’incontro diretto tra consumatore e produttore durante iniziative, eventi e itinerari di tipo esperienziale, in un network di professionisti, realtà, aziende, uniti dalla stessa volontà. Voluto dall’Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani, UNAAPI, con enti e aziende tra cui Arpat e Toscana Miele, il progetto è finanziato dall’Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per la provincia di Massa Carrara la sua unica tappa sarà al Pungiglione, cooperativa che da 24 anni è head quarter per la produzione apistica locale, riferimento per apicoltori e professionisti del settore.

Con un laboratorio per l’intero processo di produzione, il Pungiglione domani aprirà le sue porte per presentarsi e presentare le api, processo e lavorazione, a chiunque sia interessato, da appassionato o curioso semplicemente. Come? In visite guidate nell’azienda, in quei luoghi che altrimenti non si potrebbero visitare, poi in degustazioni straordinarie e speciali attività didattiche per famiglie, in forma gratuita. Dalle 10 alle 17 ci si potrà avvicinare alla scoperta di questo mondo, ecosistema, ambiente tramite l’incontro con azienda, api, territorio.

L’evento sarà inoltre opportunità per visitare la bottega, scoprirne le prelibatezze, fare un viaggio di sapore dentro il meglio del Bio, Dop e Solidale. Tra le eccellenze il Miele della Lunigiana Dop e l’alternativa, Miele Bio Solidale. Tra i must per chi è o vuole essere del mestiere anche attrezzature per l’apicoltura e produzione.