Letture e suoni con ’Parole di Natale’

Le ’Parole di Natale’ illuminano e riscaldano il cuore del Castello di Terrarossa, nell’antico borgo di Licciana Nardi. L’appuntamento è per sabato, alle 15.30, con un pomeriggio di letture e suoni natalizi e la partecipazione di tanti ospiti. E’ la quarta edizione dell’iniziativa ideata dalla scrittrice e critica letteraria aullese, Marina Pratici, e realizzata dalla Pro Loco ’Città di Aulla’ in collaborazione con l’associazione ’Culturalmente Toscana e dintorni’, Cenacolo internazionale ’Le Nove Muse’ e Radio Elle Lunigiana, con il patrocinio del Comune di Licciana Nardi. "Ringraziamo i numerosi artisti – dicono gli organizzatori – che saranno presenti sabato animando un pomeriggio ispirato ai valori universali della pace e della condivisione, nel segno festoso dello spirito natalizio". Ad aprire l’evento, i saluti del sindaco Renzo Martelloni, cui farà seguito l’intervento di Marina Pratici dedicato ai centenari letterari dell’anno che si sta per chiudere. Entrando nel vivo della kermesse, presentate da Gaia Greco e Marco Profili, intercalate da intervalli musicali curati da Claudio Galazzo, si potranno ascoltare letture a opera di Silvia Barella, Gianfranco Bontempi, Samuel Caputo, Alessandra Casciari, Dino Gerini, Alessandra Landi, Edoardo Pietro Mallegni, Barbara Molinari, Mauro Musetti, Denata Ndreca, Achille Nicolai, Matteo Novelli, Clementine Pacmogda, Clio Petazzoni, Roberta Pisani, Domenico Ponticelli, Silvia Prota, Simone Santarini, Iris Vignola, Tania Vitali, Fabrizio Volpi. L’evento è aperto a tutti e sarà ripreso in diretta da Radio Elle Lunigiana.