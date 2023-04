Lettera dal catechismo ai bambini dell’Ucraina

Una commovente lettera per i bambini ucraini scritta domenica dai loro coetanei massesi, guidati dagli insegnanti delle scuole di catechismo di San Carlo, Pariana e Antona hanno preso carta e penna per scrivere una commovenme dell’attuale guerra in Ucraina. Gli alunni si rivolgono così ai loro amici di penna ucraini: "Carissimi Bambini e Bambine dell’Ucraina, siamo gli alunni delle scuole parrocchiali di Pariana-Carlo Terme e di Antona. L’anno scorso abbiamo mandato una lettera al Presidente Vladimir Putin, gli chiedevamo di fermare la guerra che fa soffrire e morire tante persone, specialmente i bambini. Abbiamo ricordato al Presidente della Russia che anche lui è un babbo e anche lui soffrirebbe se morissero i suoi figli e famigliari. Noi abbiamo conosciuto due sacerdoti francescani ucraini, per mezzo di loro vi inviamo questa lettere insieme alla nostra foto per iniziare un collegamento fra noi. Intanto in occasione della Santa Pasqua pregheremo Gesù risorto perché doni conforto e pace a voi e alle vostre famiglie e faccia finire questa brutta guerra. Auguri di Buona Pasqua da tutti noi bambini, dai nostri catechisti e dal nostro parroco don Primiero".

Don Primiero ha pensato di concludere il tempo di Quaresima, tradizionalmente dedicato alla penitenza e alla riconciliazione e alla pace consegnando la missiva a due padri francescani di origine ucraina che ora esercitano il loro ministero pastorale a Bordighera: padre Faustino, e padre Patrick. Saranno loro a farsi da tramite tra i ragazzi di don Primiero Scortini e i loro compagni ucraini consegnando personalmente gli elaborati nel loro paese di origine.