L’era della commissaria Ospedale di comunità: approvato il progetto Ok al Bilancio triennale

di Alfredo Marchetti Ci ha messo 72 ore la commissaria Maria Rosa Trio a prendere confidenza con i problemi apuani e ha iniziato ad approvare a raffica questioni rimandate, congelate, troppo spesso ancorate a questa o quella fazione politica. Senza entrare nell’agone partitico, l’ex prefetta di Lecce ha guardato le carte, ascoltato i tecnici e ha iniziato a firmare i progetti che riteneva degni di proseguire. Il primo fra tutti riguarda la casa e ospedale di Comunità che sorgerà nelle vicinanze della zona della stazione ferroviaria. Dopo il disco verde della conferenza dei servizi la commissaria ha dato il via libera al progetto. Ora sarà corsa contro il tempo per acquistare l’area di proprietà di Rfi, entro la fine di marzo. Volontà quindi della commissaria, pare quella di far andare a vele spiegate il progetto sanitario che interesserà tutta la comunità massese, anche per non perdere i fondamentali fondi del Pnrr. La struttura che nascerà in via Carducci sarà concessa in comodato d’uso dal Comune, nuovo proprietario del terreno, all’Asl, che lascerà lo stabile di viale Democrazia a palazzo civico. Il progetto, una volta passato sotto la lente della commissaria e ottenuto il nullaosta, sembra proseguire senza sosta. La firma della commissaria...