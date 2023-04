Lenzoni scende in campo "La gente comune è stanca Basta con promesse spot"

’Massa insorge’ si presenta alla comunità. Ieri mattina davati al Comune, oltre al candidato sindaco Marco Lenzoni, hanno preso la parola i candidati consiglieri Elena Tartarini, infermiera, Andrea Bordigoni, operaio Sanac, Marco Contadini, infermiere. "’Massa insorge’ è una coalizione formata dal basso, dai cittadini per i cittadini che si schiera a difesa del lavoro, della produzione, dell’ambiente, dell’energia, dei beni comuni, dei diritti umani e sociali, della Costituzione e della libertà. Una battaglia che può essere vinta portando l’amministrazione sotto il controllo del popolo" Andrea Bordigoni, nella sua veste di operaio e sindacalista di base alla Sanac, fabbrica che occupa 100 operai e che versa in condizioni drammatiche di crisi si è rivolto ai dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori a tempo determinato, indeterminato e stagionali, ai disoccupati, ai precari, ai lavoratori in cerca di nuova occupazione, affinché colgano "la straordinaria opportunità di avere propri rappresentanti in consiglio".

Marco Contadini, infine, ha raccontato la sua parabola di “infermiere eroe”: "Mi rivolgo a coloro che la pensano come me su obbligo vaccinale, green pass, lockdown e il resto di manipolazioni mediatiche che sono servite soltanto a ingrassare le multinazionali del farmaco, senza fermare il contagio e senza ridurre la mortalità ma anzi incrementandola con le decisioni politiche, non sanitarie, che emergono dall’inchiesta di Bergamo, al punto da provocare il numero di decessi più alto d’Europa". La lista, scrivono gli aderenti, "è formata da persone che senza questa lista non avrebbero votato e non avrebbero espresso alcun rappresentante e si rivolge precisamente a quelle persone che non avrebbero votato se non ci fosse questa lista di coalizione".

I nomi: Elena Tartarini, Franco Menchetti, Andrea Borgiorni, Giulio Milani, Simone Marchini, Mattia Bernardini, Alessandra Orrico, Marco Contadini, Chiara Masini, Enrico Dell’Amico, Manuel Currà, Veronica Zanini, Giorgio Bonuccelli, Carolina Vita, Lara Tartarini, Luca Pretazzini, Daniele Masini, Alessandro Della Malva, Michela Nicolini, Daniela Santini, Paolo Vannucci, Lorenzo Boeri, Maria Teresa Cappelletti, Emanuela Rizzon, Mariangela Nasillo.