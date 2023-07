Lenzoni convocato all'Opi, "Atto intimidatorio nei confronti dell'ex candidato sindaco"

Stamani a mezzogiorno Marco Lenzoni (nella foto) dovrà presentarsi all’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) in via Massa-Avenza per una convocazione pre-procedimento disciplinare: dovrà rendere conto all’Ordine di alcune condanne penali da lui subite. Tuttavia "All’Opi già sanno che le condanne da lui subite non c’entrano niente con la professione infermieristica, per tanto riteniamo, anche per la tempistica, che il richiamo rappresenti un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti dell’ex candidato sindaco della lista Massa insorge. Tanta solerzia ci sembra un favore alle dirigenze della Asl (e del Pd che la dirige politicamente) con cui Lenzoni si è scontrato nell’arco della sua carriera denunciandone le inefficienze, a partire dalla sicurezza; gli esosi ticket richiesti per le analisi; fino alle condizioni disastrose smascherate dalla pandemia e che il delegato sindacale di Usb ha denunciato pubblicamente. Anche in questo ultimo caso, Marco è stato sottoposto a un provvedimento disciplinare con l’accusa di aver infangato il “buon nome” dell’azienda, ma soprattutto per aver violato i vincoli di fedeltà aziendale con cui si cerca di tappare la bocca ai lavoratori: secondo questa legge, mostrare, denunciare e mobilitarsi contro le condizioni spesso critiche (se non pessime) in cui si trovano costretti a lavorare gli operatori sanitari sarebbe diffamatorio! Alla faccia della libertà di espressione e di critica garantiti formalmente dalla Costituzione. Ebbene, è di questo che si dovrebbero occupare gli Opi; cioè di lottare a fianco degli operatori sanitari (che dovrebbero tutelare) per abolire queste leggi".