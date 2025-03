Legge sul suicidio assistito. Seminario alla ’Sed’

Domani alle 10 alla Scuola Superiore “San Giovanni Bosco” (Sed), sede di Marina di Massa, nella sala convegni in via Rossini 75, il seminario tematico sulla legge della Regione Toscana recentemente approvata sull’aiuto medicalmente assistito al suicidio. Affronterà analisi, prospettive giuridiche, antropologiche e bioetiche nel contesto del Sistema Sanitario Regionale. Lo scorso 11 febbraio, infatti, la Regione si è dotata di una legge recanti ’Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024’. Per approfondire gli aspetti etici, medici e giuridici di questo provvedimento, il seminario prevede i seguenti interventi. Enrico Sostegni, presidente terza Commissione regionale su sanità e politiche sociali, Francesco Persiani, sindaco di Massa, Andrea Simoncini, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Firenze, il vescovo Mario Vaccari, don Alfredo Jacopozzi, professore di Antropologia filosofica della Sed, don Antony Nnadi, sacerdote diocesano. L’evento organizzato dalla Sed è anche on line: per partecipare e richiedere link di accesso a Zoom è sufficiente inviare una email a: [email protected]